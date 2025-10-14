На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk

FT: Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk
true
true
true
close
U.S. Navy/AP

Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. Об этом пишет газета Financial Times.

«Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, заявила, что Вашингтон может выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk, «что не изменит решающим образом динамику войны»», — отмечается в материале.

При этом подчеркивается, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Говорилось, что лидеры также обсудят вопросы, которые уже затрагивались в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. В частности, речь пойдет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре, а также о «некоторых конфиденциальных вопросах».

При этом, по словам политолога-американиста Константина Блохина, Германия может отправить свои ракеты Taurus на Украину, если США передадут Tomahawk в ВСУ.

По словам Блохина, анонс встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского «почти наверняка» говорит о том, что США готовы дать Киеву Tomahawk.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами