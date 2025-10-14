СМИ: США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk

FT: Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk

Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. Об этом пишет газета Financial Times.

«Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, заявила, что Вашингтон может выделить Украине от 20 до 50 Tomahawk, «что не изменит решающим образом динамику войны»», — отмечается в материале.

При этом подчеркивается, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Говорилось, что лидеры также обсудят вопросы, которые уже затрагивались в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. В частности, речь пойдет об ударах по украинской энергетической инфраструктуре, а также о «некоторых конфиденциальных вопросах».

При этом, по словам политолога-американиста Константина Блохина, Германия может отправить свои ракеты Taurus на Украину, если США передадут Tomahawk в ВСУ.

По словам Блохина, анонс встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского «почти наверняка» говорит о том, что США готовы дать Киеву Tomahawk.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.