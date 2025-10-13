«Он это урегулирует»: Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин урегулирует украинский конфликт. В противном случае это плохо кончится. При этом Трамп отметил, что, несмотря на напряженность, Россия готова к переговорам. То же самое ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп использует те же инструменты, что и на Ближнем Востоке, чтобы склонить РФ к урегулированию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин пойдет на урегулирование украинского конфликта.

«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это.

И я думаю, что он это урегулирует. Но мы все равно будем действовать. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — заявил глава Белого дома в беседе с журналистами.

Также Трамп отметил, что, если президент РФ не согласится на переговоры, Вашингтон может передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk.

«Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — подчеркнул президент США.

При этом Дональд Трамп добавил, что Россия готова к урегулированию, несмотря на напряженность.

Москва готова к переговорам

Ранее об этой напряженности также упоминал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что в переговорах наступил «очень драматичный момент». При этом Песков также повторил, что Москва готова к мирному урегулированию конфликта.

«Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Из этого мы делаем вывод, что он сохраняет политическую волю к решению вопроса политико-дипломатическим путем. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Помощник Путина Юрий Ушаков также заявлял, что после переговоров на Аляске Россия готова к шагам навстречу Украине, в случае если США добьются позитива от Европы и Киева.

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже», — отмечал Ушаков.

Он подчеркнул, что, чтобы продвинуть эти договоренности, «нужно бороться, нужно убеждать людей». Именно это, по словам помощника президента РФ, — основа возможного урегулирования. Однако пока «не очень все убеждаются».

Украина ждет давления

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что Дональд Трамп предпримет активные шаги для урегулирования украинского конфликта. Комментируя соглашения Израиля и ХАМАС, украинский лидер заявил, что оно «подает сигналы» Киеву.

«Это (соглашения Израиля и ХАМАС. — «Газета.Ru») настоящий успех… это подает нам сигналы и дает надежду, что при таком давлении, которое президент Трамп использовал на Ближнем Востоке для заключения мира, он будет использовать те же инструменты и даже больше, чтобы оказать давление на Путина и заставить его прекратить войну на Украине», — сказал Зеленский в комментарии Fox News.

Он также отметил, что Киев будет готов выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира, если тому удастся «склонить Россию к переговорам» и добиться перемирия.