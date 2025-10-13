Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Трампом в пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить усиление украинской ПВО, поставки ракет Tomahawk и ряд других вопросов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, лидеры государств обсудят темы, поднятые во время двух телефонных разговоров, состоявшихся на прошлой неделе. Среди них были удары по энергетической инфраструктуре Украины, а также «некоторые деликатные вопросы».

В Белом доме пока не подтвердили факт скорой встречи Трампа с Зеленским.

12 октября Зеленский сообщил, что Трамп пока не определился с поставками ракет Tomahawk. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги, а Киев «работает» над логистическими вопросами.

Ранее Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине.