Путин и Трамп поговорят в четверг перед встречей президента США с Зеленским

Axios: Трамп и Путин поговорят в четверг перед приездом Зеленского в США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут телефонный разговор в четверг в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает портал Axios.

«Осведомленный источник сообщил Axios, что президент Трамп в четверг проведет телефонный разговор с президентом России Путиным», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что темой разговора будет украинский конфликт.

Разговор состоится за день до встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk.

14 октября газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

Ранее Лукашенко предупредил о риске ядерной войны из-за Tomahawk в руках Украины.

Переговоры о мире на Украине
