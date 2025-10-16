На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о росте продаж российского оборудования ТЭК в мире

Путин: в мире все больше оборудования ТЭК покупают у России, а не на Западе
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Партнеры по всему миру покупают у России все больше оборудования ТЭК, хотя раньше закупали его в западных странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время международного форума «Российская энергетическая неделя», трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что отечественные специалисты становятся технологическими лидерами, это позволяет производить продукцию на хорошем рентабельном уровне.

«И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас», — сказал глава российского государства.

Путин также заявил, что малые атомные электростанции (АЭС) сегодня никто не строит, кроме России.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

Ранее Путин рассказал, что является главным для мировой экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами