Путин рассказал о росте продаж российского оборудования ТЭК в мире

Путин: в мире все больше оборудования ТЭК покупают у России, а не на Западе

Партнеры по всему миру покупают у России все больше оборудования ТЭК, хотя раньше закупали его в западных странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время международного форума «Российская энергетическая неделя», трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что отечественные специалисты становятся технологическими лидерами, это позволяет производить продукцию на хорошем рентабельном уровне.

«И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас», — сказал глава российского государства.

Путин также заявил, что малые атомные электростанции (АЭС) сегодня никто не строит, кроме России.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

Ранее Путин рассказал, что является главным для мировой экономики.