Путин заявил, что малые АЭС строит только Россия

Путин: малые АЭС сегодня пока никто не строит, кроме России

Малые атомные электростанции (АЭС) сегодня никто не строит, кроме России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели, его слова приводит РИА Новости.

«В России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые атомные электростанции. А малые АЭС пока, кроме нас, никто и не строит», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что у других стран «есть планы», но на практике «делается только в России». Он подчеркнул, что «в мире ничего не происходит».

Также Путин заявил, что в РФ необходимо сформировать энергетический суверенитет.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

