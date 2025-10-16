Путин рассказал, что является главным для мировой экономики

Предсказуемость на нефтяном рынке является главным, что есть в этом секторе мировой экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Предсказуемость на нефтяном рынке — это вообще самое главное, что есть в этом секторе мировой экономики», — сказал глава российского государства.

Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры мира из-за стран Запада.

Он также обратил внимание, что отказ от покупки российских энергоносителей привел к падению оборота промышленности и росту цен в странах, которые приняли такое решение.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве Путин также добавил, что мир будет еще долго пользоваться авто с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Путин рассказал, к чему приведет выпадение России с нефтяного рынка.