«Идти на рынок, во дворы». Экс-нардеп призвал провести референдум в Одессе

Экс-нардеп Олейник: одесситы должны выйти на поддержку отстраненного Труханова
Телеграм-канал «Суспільне Одеса»

Жители Одессы могут поддержать отстраненного мэра Труханова, который «должен возглавить сопротивление беззакониям киевского режима». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Я могу сказать по личному опыту, так как был восемь лет мэром города Черкасс и был в оппозиции президенту Кучме, народ меня поддерживал и не давал Киеву снимать меня с должности. Так и у отстраненного мэра Труханова есть шанс возглавить сопротивление беззакониям Киева. Надо выходить на рынки, во дворы, общаться с населением, объяснять, что произошло. Я уверен, что в таком случае одесситы поддержат своего мэра и проведут референдум», — сказал экс-нардеп.

Он напомнил, что избиратели в Одессе ранее неоднократно выступали в защиту местного самоуправления.

«Надо, чтобы граждане пришли к зданию городского совета и обозначили свой выбор. Это же никуда не годится, когда просроченный президент убирает с должности избранного мэра. Это полное беззаконие, на которое дал команду Запад. Сейчас на Украине фактически идет формирование четвертого фашистского рейха», — заключил Олейник.

Коренные одесситы готовы бороться с националистически настроенным правительством Украины, «но они ждут, когда их кто-то организует». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Одессы.

Ранее в Британии резко раскритиковали Зеленского за лишение гражданства мэра Одессы.

Новости Украины
