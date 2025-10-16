РИА Новости: в Одессе заявили о готовности к борьбе с правительством Украины

Коренные одесситы готовы бороться с националистически настроенным правительством Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Одессы.

По ее словам, в городе есть «такие силы и есть такие молодые ребята».

Она добавила, «они готовы бороться, но ждут, когда их кто-то организует».

15 октября президент Украины Владимир Зеленский после снятия с должности мэра Геннадия Труханова создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА).

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Позднее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Труханова и показала фото его российского паспорта.

Ранее Арестович назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы.