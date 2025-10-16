В Британии резко раскритиковали Зеленского за лишение гражданства мэра Одессы

Решение украинского лидера Владимира Зеленского лишить мэра Одессы Геннадия Труханова из-за предположительно имеющегося российского гражданства у главы города является ошибкой и атакой на демократию. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию», — говорится в сообщении.

Журнал напоминает, что решение Зеленского лишить Труханова гражданства противоречит конституции, поскольку не было судебного разбирательства, а также других необходимых правовых процедур.

15 октября Труханов обратился к властям США с просьбой официально сделать запрос к РФ о наличии у него российского гражданства.

Труханов остается на посту мэра — до тех пор, пока решение о лишении его украинского гражданства не рассмотрят депутаты горсовета Одессы.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.