Песков ответил на призыв Трампа отказаться от закупок российской нефти

Песков: нужно учитывать позицию и вопрос выгоды стран, покупающих нефть из РФ
Maxim Shemetov/Reuters

В вопросах покупки российской нефти нужно принимать во внимание позицию покупающих стран и вопрос выгоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, президент Трамп неоднократно повторяет, что он собирается уговаривать страны не приобретать российскую нефть, но здесь нужно также принимать во внимание позицию этих стран, это вопрос выгоды для народов этих стран», — заявил он.

По словам представителя Кремля, страны хотят покупать качественный продукт за меньшие деньги и российская сторона может это предоставить. Песков объяснил, что принципы свободной торговли нарушаются, когда государства лишаются такого права.

Он добавил, что принципов у Всемирной торговой организации (ВТО) не осталось и совершенно непонятно, чем сейчас занимается эта организация.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Американский лидер добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Ранее экономист рассказал, в каком случае Индия откажется от российской нефти.

