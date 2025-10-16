На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист рассказал, в каком случае Индия откажется от российской нефти

Экономист Зубец: Индия может продолжить покупать нефть РФ через посредников
Kent Nishimura/Reuters

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Индия готова перестать закупать российскую нефть, связано с тем, что он сам хотел бы снять с Нью-Дели санкции, которые были им же и введены. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Тут надо дождаться официального подтверждения индийской стороны, а потом проанализировать, какие договоренности могли быть достигнуты между Нью-Дели и Вашингтоном, то есть что Штаты пообещали Индии в обмен на отказ от российской нефти. Я уверен, что сам Трамп был бы только рад снять эти бесполезные санкции с Индии, но ему же надо выторговать что-то себе взамен», — сказал экономист.

По его мнению, даже официальный отказ Индии от российской нефти не будет означать, что эти поставки прекратятся на деле.

«В случае достижения какой-то договоренности между Моди и Трампом, прямые легальные покупки нефти будут прекращены, но появятся какие-то посредники, которые будут эту нефть перегружать. Индия получает очень серьезные прибыли от закупок российской нефти. Я плохо представляю, чтобы они просто так от этого отказались», — пояснил Зубец.

Ко всему прочему Индия довольно сильно зависит от России в части вооружений, большая часть индийского арсенала — это поставки из России, напомнил экономист.

«Индия ранее противилась разрыву экономических отношений с Россией в том числе из-за беспокойства, что Москва прекратит обслуживание оружия, и этот фактор тоже надо принимать в расчет», — заключил Зубец.

Выступая в Белом доме, президент США заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди готов прекратить закупки российской нефти. По его словам, теперь Вашингтон будет добиваться такого же результата от Китая.

Ранее в Госдуме сочли вмешательством в дела России заявления Трампа о поставках нефти Индии.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
