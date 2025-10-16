В Госдуме призвали не прощать дискриминацию россиян в одной европейской стране

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не должна прощать дискриминацию россиян в Латвии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам с вами надо занять жесткую, непримиримую позицию. Мы этого не должны простить», — сказал Володин на пленарном заседании.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии Мадара Пуке сообщила, что из страны собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

В апреле власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

