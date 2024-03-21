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Глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян

Глава МИД Латвии Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации исключительно россиян за незнание латышского языка. Интервью дипломата с журналистом Тимом Себастьяном, в ходе которого произошел инцидент, размещено на YouTube-канале Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Услышав первый вопрос о причинах депортации россиян Кариньиш заявил, что обязательство учить национальный знак страны пребывания есть у резидентов многих стран Европы, Однако, когда Себастьян спросил у дипломата о том, почему депортировать будут именно носителей русского языка, тот начал заикаться и попытался назвать это заяление ложным.

15 февраля 2024 года в Латвии признали законной депортацию не сдавших экзамен по языку россиян без латвийского гражданства.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан. Представитель МИД России отметила, что многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60-70 лет, при этом часть из них — инвалиды.

Ранее посольство России назвало изъятие документов избирателей в Латвии издевательством.

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