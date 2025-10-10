Латвия собирается депортировать почти тысячу россиян

Из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Об этом пишет Politico со слов директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадары Пуке.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — заявила изданию директор.

Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Утром 7 сентября издание iltalehti сообщило, что в Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 гражданина России, получивших отказ в предоставлении убежища. Рост числа депортированных в текущем году вызван тем, что прошения россиян об убежище долгое время не рассматривались.

В ответ на это власти Калининградской области ввели выплаты для россиян, которые были депортированы из недружественных стран. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Алексеем Беспрозванных, разместили на портале официального опубликования правовых актов.

