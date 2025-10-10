На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвия собирается депортировать почти тысячу россиян

Politico: из Латвии депортируют более 800 россиян
Ints Kalnins/Reuters

Из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Об этом пишет Politico со слов директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадары Пуке.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — заявила изданию директор.

Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Утром 7 сентября издание iltalehti сообщило, что в Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 гражданина России, получивших отказ в предоставлении убежища. Рост числа депортированных в текущем году вызван тем, что прошения россиян об убежище долгое время не рассматривались.

В ответ на это власти Калининградской области ввели выплаты для россиян, которые были депортированы из недружественных стран. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Алексеем Беспрозванных, разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее в ООН прокомментировали запрет русского языка в школах Латвии

