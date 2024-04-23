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В Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

В Латвии с 2026 года откажутся от русского языка как второго иностранного в школах

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РИА Новости

Власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны. Об этом сообщает местный портал Delfi.

«Правительство приняло решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в школах», - говорится в сообщении издания.

По его данным, школьники, выбравшие до 1 сентября 2025 года в качестве второго иностранного языка русский, смогут продолжать изучать его до завершения основной школы. С 2026 года в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить «только официальный язык ЕС, стран Европейской Экономической зоны или же иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании», пишет портал.

Латвийские школьники на данном этапе изучают английский язык в качестве первого иностранного с самого начала обучения, второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса.

До этого член оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) внес законопроект о ликвидации версий сайтов министерств и других госучреждений на русском языке в парламент республики.

Ранее глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян.

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