Трамп: враждебность между Путиным и Зеленским мешает процессу по Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами высказал мнение, что урегулированию на Украине мешают отношения его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Между ним (президентом РФ. — «Газета.Ru») и Зеленским существует большая враждебность, вы, вероятно, заметили, и, я думаю, это мешает процессу», — сказал американский лидер.

В сентябре Трамп говорил, что президенты России и Украины ненавидят друг друга. Он допустил, что ему «придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной».

После этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский не сможет вывести Путина из себя в случае встречи. Депутат назвал президента РФ «опытнейшем человеком».

Ранее Трамп заявил, что Украина собирается пойти в наступление.