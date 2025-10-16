На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп: враждебность между Путиным и Зеленским мешает процессу по Украине

Трамп: враждебные отношения Путина и Зеленского мешают урегулированию на Украине
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами высказал мнение, что урегулированию на Украине мешают отношения его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Между ним (президентом РФ. — «Газета.Ru») и Зеленским существует большая враждебность, вы, вероятно, заметили, и, я думаю, это мешает процессу», — сказал американский лидер.

В сентябре Трамп говорил, что президенты России и Украины ненавидят друг друга. Он допустил, что ему «придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной».

После этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский не сможет вывести Путина из себя в случае встречи. Депутат назвал президента РФ «опытнейшем человеком».

Ранее Трамп заявил, что Украина собирается пойти в наступление.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами