Трамп заявил, что Украина собирается пойти в наступление

Трамп обсудит с Зеленским наступление, которое планирует Украина
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп в пятницу обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским наступление, которое планирует украинская армия. Об этом американский лидер заявил журналистам, его цитирует «Парламентская газета».

«Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление — вы это знаете. И нам придется принять решение», — сказал Трамп.

Встреча президентов США и Украины состоится 17 октября в Белом доме. Они планируют обсудить просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов. При этом на прошлой неделе Трамп намекнул, что может отправить Tomahawk Украине, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина.

Ранее Лавров заявил, что поставки Tomahawk Киеву обострят отношения между Россией и США.

