Украина готовит наступление. Трамп сообщил, что обсудит его с Зеленским на этой неделе

Дональд Трамп опять призвал Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Президент США сообщил, что на этой неделе обсудит с Владимиром Зеленским предстоящее наступление Украины и выделение Киеву ракет Tomahawk. Американский лидер заявил, что Нарендра Моди пообещал ему, что Индия остановит закупки российской нефти. В этом же Трамп намерен убедить Китай. Кроме того, он признал, что санкционировал операции ЦРУ против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

«Не война, которую можно выиграть»

15 октября Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован позицией Владимира Путина, который, по его словам, продолжает «нелепую войну», наносящую ущерб России: «Не понимаю, почему он продолжает».

«Все, чего мы хотим от президента Путина, — чтобы он остановился, перестал убивать украинцев и перестал убивать русских», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США, по его словам, усердно работает над урегулированием, но между Путиным и Зеленским сохраняется «глубокая враждебность», которая «наносит ущерб мирному процессу».

Он подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой, но намерен добиваться прекращения войны. «Это не война, которую можно выиграть. Это война, которую нужно закончить», — заявил Трамп, добавив, что у Путина «все еще есть шанс выйти из ситуации с достоинством, если он прекратит боевые действия».

Украина готовит наступление

Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября проведет переговоры с Владимиром Зеленским, где главным вопросом станет военная помощь. Американский лидер сообщил, что Киев запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk, и добавил, что Вашингтон рассматривает и «другие варианты» поставок вооружений.

«Мы будем говорить с ним [Зеленским] о войне. И мы будем говорить о том, что они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — сообщил Трамп.

По его словам, решение о передаче Tomahawk «фактически принято», однако окончательно оно будет зависеть от позиции Москвы: «Если война не будет урегулирована, Украина получит Tomahawk».

Индия: отказ от закупок российской нефти

Одним из ключевых внешнеэкономических заявлений Трампа стало сообщение о договоренности с премьером Индии Нарендрой Моди прекратить покупать российскую нефть.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И он [Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что прекращение индийских закупок станет ощутимым ударом по доходам Москвы. По его словам, это «серьезный шаг» в усилиях по лишению России нефтяных доходов, которые финансируют конфликт на Украине.

«Ни одна страна не должна поддерживать войну своими деньгами», — сказал Трамп, добавив, что ценит отношения с Моди и рассчитывает на выполнение договоренности.

Нью-Дели официально не подтверждал отказ от закупок, но источники в индийском правительстве признавали возможность постепенного сокращения поставок.

«Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — добавил президент США.

Торговая война с Китаем уже идет

В то же время США находятся в состоянии торговой войны с Китаем, признал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах обострения отношений с Пекином: «Мы уже ее ведем». Он уточнил, что Вашингтон рассматривает «все инструменты экономического и дипломатического воздействия», чтобы ограничить поступления российских доходов от экспорта нефти.

Трамп признал, что отношения с Китаем «очень сложные» и что Пекин не спешит менять энергетическую политику. Однако, по его словам, «если Индия сделала шаг, Китай не захочет выглядеть изолированным». Трамп подчеркнул, что любые изменения на китайском рынке нефти «могут повлиять на мировые цены», но «цель оправдывает средства».

Операции ЦРУ в Венесуэле

Дональд Трамп подтвердил, что разрешил проведение тайных операций ЦРУ против режима Николаса Мадуро, объяснив это борьбой с наркоторговлей.

«Я одобрил эти действия, потому что из Венесуэлы в США идут огромные объемы наркотиков», — сказал он.

По словам президента, американские силы контролируют морские пути и готовятся расширить операции на суше: «Теперь мы займемся сушей, потому что на море у нас все под контролем».

Трамп также обвинил Мадуро в том, что власти Венесуэлы «выпускают преступников и пациентов психбольниц» в направлении США, связывая это с миграционным кризисом.