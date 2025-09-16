Трамп заявил о взаимной ненависти Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга. Запись обращения Трампа опубликована на портале C-Span.
«Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», — заявил глава Белого дома.
До этого Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку.
До этого агентство Reuters сообщало, что Дональд Трамп призвал украинские власти заключить сделку с РФ о прекращении конфликта. По мнению американского лидера, Украине придется это сделать, поскольку «Россия — очень большая держава, а они нет».
16 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.
Как отмечал телеканал Sky News, Зеленский разочарован в Западе, поскольку США и Европа «недостаточно давят» на Россию.
Ранее в МИД России назвали здравой позицию Трампа по Украине.