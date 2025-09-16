Трамп заявил о взаимной ненависти Путина и Зеленского

Трамп считает, что ему придется присутствовать на переговорах РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга. Запись обращения Трампа опубликована на портале C-Span.

«Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», — заявил глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку.

До этого агентство Reuters сообщало, что Дональд Трамп призвал украинские власти заключить сделку с РФ о прекращении конфликта. По мнению американского лидера, Украине придется это сделать, поскольку «Россия — очень большая держава, а они нет».

16 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп может провести встречу с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе.

Как отмечал телеканал Sky News, Зеленский разочарован в Западе, поскольку США и Европа «недостаточно давят» на Россию.

Ранее в МИД России назвали здравой позицию Трампа по Украине.