В Госдуме считают, что Зеленский не сможет вывести Путина из себя в случае встречи

Президент США Дональд Трамп считает, что ему придется присутствовать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что лидеры друг друга «ненавидят». Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что встреча должна быть деловой и конструктивной.

«[Саммит] может и произойти раньше [конца осени], если Зеленский захочет. Эта встреча должна быть деловая, конструктивная. Зеленский, никому не нужен, «просто встречаться» с ним не надо. Она должна быть подготовленная. Для того чтобы подготовить, нужно хотеть этого, Зеленский этого не хочет, и ему не дают хотеть. Даже если бы он этого захотел, ему будут бить по рукам», — сказал он.

Чепа считает, что Зеленский не сможет вывести на эмоции Путина. По словам депутата, украинский лидер напрасно не хочет ехать в Москву.

«Владимир Владимирович — опытнейший человек. Сегодня два-три политика в мире имеют такой колоссальный опыт, как Владимир Владимирович. Его вывести из себя крайне сложно. И то, что говорят, это вот дурачок, я извиняюсь, Зеленский, который себя вел как клоун в том же Белом Доме — он привык, что к нему прям вот такое отношение, он себя уже там непонятно кем видит. Вот так себя вести нельзя неуважительно, не соблюдая никаких общепринятых канонов. А здесь это опасение: я в Москву не приеду. Это напрасно, и безопасность его будет полностью соблюдена, если его пригласят. И все остальное приличие это тоже будет, даже если он приедет в грязной футболке», — сказал он.

Конфликт на Украине может завершиться до конца года, считает Чепа.

«Я сказал, что можем [завершить конфликт]. Могут и сейчас закончить — все зависит от желания той стороны. Мы хотели закончить с самого начала, мы и не хотели участвовать, заранее говорили, как надо избежать, что надо гарантировать и сделать с теми первопричинами, которые вызвали конфликт», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что Путин и Зеленский «ненавидят» друг друга, поэтому ему придется присутствовать на их встрече. По словам Трампа, лидеру Украины «придется пойти на сделку».

