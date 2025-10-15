В Совфеде высказались о грядущем визите Зеленского в Вашингтон

Карасин: Зеленский отправится в США с «запросно-нажимной повесткой» по Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский полетит на запланированную 17 октября встречу с американским лидером Дональдом Трампом с «запросно-нажимной повесткой». Таким мнением поделился в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Карасин подчеркнул, что «Коалиция желающих» усилила давление на Вашингтон по вопросу вооружения Украины крылатыми ракетами Tomahawk, целью которого является нанесение ударов вглубь России.

«Иными словами, киевский глава летит в Вашингтон с запросно-нажимной повесткой», — говорится в сообщении.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что появление Tomahawk в зоне конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали Tomahawk оружием вчерашнего дня.