В Совфеде РФ сочли устаревшими американские ракеты Tomahawk

Заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации РФ Владимир Чижов назвал устаревшими американские крылатые ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Tomahawk — это оружие вчерашнего дня. Это не новейшее оружие, но тем не менее достаточно мощное», — отметил сенатор.

Он обратил внимание, что США создали множество модификаций данных ракет. В том числе они отличаются друг от друга дальностью полета.

По словам парламентария, использовать Tomahawk без непосредственного участия в этом процессе американских военнослужащих невозможно. Чижов пояснил, что Украине потребуется прямая помощь США при формировании траектории полета ракет и контроле их полета.

7 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение о поставках Tomahawk на Украину. При этом он добавил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

На следующий день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что появление Tomahawk на Украине будет означать качественное изменение обстановки. Но, как сказал дипломат, эти ракеты не повлияют на решимость Москвы добиться поставленных в рамках спецоперации целей.

Ранее в Кремле заявили, что передача Киеву ракет Tomahawk приведет к серьезному витку эскалации.