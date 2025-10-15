На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине поделились ожиданиями от предстоящей встречи Зеленского и Трампа

Экс-глава МИД Украины Климкин: Зеленский обсудит с Трампом дальнейшую стратегию
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио NV предположил, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп на предстоящей встрече обсудят не только передачу ракет Tomahawk, но и стратегию дальнейшего взаимодействия.

«Мы в переломном моменте. Я ожидаю от этой встречи согласования или хотя бы глубокой координации дальнейшей стратегии», — сказал Климкин.

По его словам, возможная передача Украине ракет Tomahawk важна не только в военном, но и политическом плане. Таким образом Трамп покажет, что вопрос «относительно Европы и европейской системы безопасности» не нужно согласовывать, на чем настаивает Россия.

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «цель номер один» для Украины в случае получения Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами