На Украине поделились ожиданиями от предстоящей встречи Зеленского и Трампа

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио NV предположил, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп на предстоящей встрече обсудят не только передачу ракет Tomahawk, но и стратегию дальнейшего взаимодействия.

«Мы в переломном моменте. Я ожидаю от этой встречи согласования или хотя бы глубокой координации дальнейшей стратегии», — сказал Климкин.

По его словам, возможная передача Украине ракет Tomahawk важна не только в военном, но и политическом плане. Таким образом Трамп покажет, что вопрос «относительно Европы и европейской системы безопасности» не нужно согласовывать, на чем настаивает Россия.

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «цель номер один» для Украины в случае получения Tomahawk.