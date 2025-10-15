На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский генерал назвал «цель номер один» для Украины в случае получения Tomahawk

Генерал Кин: ВСУ ударят Tomahawk по ракетному заводу, где трудятся северокорейцы
militaeraktuell.at

В случае получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk ее целью «номер один» станет некое предприятие по производству ракет в России, на котором якобы трудятся «20 тысяч северокорейцев». Об этом отставной американский генерал Джек Кин заявил в эфире Fox News.

«Это будет первая цель», — заявил Кин.

При этом о каком именно предприятии идет речь военный не уточнил.

Он заверил, что ВСУ будут применять Tomahawk только по военным объектам, поскольку Украина якобы не атакует гражданские цели внутри России. По оценке Кина, российский лидер Владимир Путин якобы применяет в отношении Дональда Трампа ту же тактику, что и с Джо Байденом. Россия каждый раз угрожает эскалацией, если США пойдут на тот или иной шаг в отношении Украины, однако это является «блефом», утверждает он.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее в Германии раскрыли, какие объекты России окажутся в зоне досягаемости Tomahawk.

