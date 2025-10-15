На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о провокациях Зеленского для передачи Украине Tomahawk

Депутат Колесник: нужно ждать провокаций от Зеленского перед встречей с Трампом
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

От украинского лидера Владимира Зеленского в преддверии его поездки в США для встречи с президентом Дональдом Трампом стоит ждать провокаций против России. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я так понимаю, они продолжат обсуждать поставки Tomahawk. Поэтому от Зеленского перед этим можно ожидать чего угодно, в том числе и провокаций», — подчеркнул он.

Трамп, по словам депутата, может поверить в провокации украинского лидера, и тогда «все иллюзии закончатся», так как будет окончательное понимание, «кто на чьей стороне».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь также говорила, что украинская сторона не скрывает подготовку новых терактов против России и операции, которые были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны США.

15 октября отставной американский генерал Джек Кин заявил, что в случае получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk ее целью «номер один» станет некое предприятие по производству ракет в России, на котором якобы трудятся «20 тысяч северокорейцев».

Ранее в Германии раскрыли, какие объекты России окажутся в зоне досягаемости Tomahawk.

Переговоры о мире на Украине
