В Германии раскрыли, какие объекты России окажутся в зоне досягаемости Tomahawk

Spiegel: в случае поставок Tomahawk в досягаемости окажутся 2000 объектов ВС РФ
militaeraktuell.at

В случае поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk в зоне досягаемости для ударов окажутся около 2000 объектов оборонного комплекса и военного назначения на территории России. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание ссылается на Институт изучения войны (ISW), по данным которого «по меньшей мере 1655 военных объектов в России, включая 67 авиабаз, находятся в зоне досягаемости варианта Tomahawk, способного летать на расстояние до 1600 километров».

Более современный вариант ракеты «способен достичь как минимум 1945 российских военных объектов, включая 76 авиабаз», говорится в тексте. Речь идет в том числе о предприятиях в Елабуге, а также авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее в США заявили, что Tomahawk для Украины побудят Россию к переговорам.

