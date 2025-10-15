На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова обвинила Украину в подготовке терактов против РФ с помощью Tomahawk

Захарова: Киев, говоря о Tomahawk, не скрывает подготовку терактов против России
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинская сторона не скрывает подготовку новых терактов против России и операции, которые были составлены с учетом получения ракет Tomahawk со стороны США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, об этом в видеообращении прямо сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказывал, что утвердил планы неких операций Службы безопасности Украины (СБУ) против России.

«Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk», — заявила она.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

15 октября отставной американский генерал Джек Кин заявил, что в случае получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk ее целью «номер один» станет некое предприятие по производству ракет в России, на котором якобы трудятся «20 тысяч северокорейцев».

Ранее в Германии раскрыли, какие объекты России окажутся в зоне досягаемости Tomahawk.

