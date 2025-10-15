Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ

Кобахидзе отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее участия в митинге

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен из-за ее присутствия на митинге в Тбилиси. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление правительства страны.

«Решение принято из-за участия Элины Валтонен в незаконном митинге и распространении ложных заявлений», — говорится в сообщении.

Накануне Валтонен встретилась с протестующими у здания парламента Грузии.

До этого Кобахидзе заявил, что отсутствие осуждения Западом попытки захвата власти в Грузии можно считать косвенной поддержкой случившегося.

По его словам, за последние дни ни одна организация или государство, имеющее претензии на оценку внутриполитических дел Грузии, не выступили с заявлениями осуждения попыток свержения в стране избранной народом власти или же насильственного штурма дворца президента Грузии.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Ранее сообщалось, что участникам за попытку штурма дворца президента Грузии грозит до 9 лет тюрьмы.