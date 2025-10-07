Участникам попытки штурма дворца президента Грузии грозит до 9 лет тюрьмы

Тринадцати задержанным участникам попытки штурма дворца президента Грузии грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора страны Амиран Гулуашвили, передает РИА Новости.

По словам представителя Генпрокуратуры, всем задержанным предъявлены обвинения по двум статьям: за попытку захвата стратегического объекта (грозит от 2 до 4 лет тюрьмы) и за участие в групповом насилии (от 6 до 9 лет лишения свободы).

7 октября суд арестовал пятерых организаторов штурма президентского дворца в Тбилиси.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз. Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее спикер парламента Грузии назвал попытку штурма президентского дворца терактом.