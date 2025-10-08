Кобахидзе: неосуждение Западом беспорядков в Грузии является их косвенной поддержкой

Отсутствие осуждения Западом попытки захвата власти в Грузии можно считать косвенной поддержкой случившегося. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, за последние дни ни одна организация или государство, имеющее претензии на оценку внутриполитических дел Грузии, не выступили с заявлениями осуждения попыток свержения в стране избранной народом власти или же насильственного штурма дворца президента Грузии.

«Более того, ЕС, БДИПЧ [ОБСЕ] и другие субъекты позволили себе противоположные заявления. Естественно, отсутствия отмежевания от попытки свержения власти и насилия и неосуждение трактуется как косвенное, но четкое проявление поддержки захвата власти и насилия», — заявил Кобахидзе.

5 октября премьер Грузии обвинил представителей оппозиции в попытке устроить «майдан» внутри страны в день проведения муниципальных выборов. Тогда он отметил, что попытка захвата власти провалилась.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Ранее сообщалось, что участникам за попытку штурма дворца президента Грузии грозит до 9 лет тюрьмы.