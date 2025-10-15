На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией

Латвия ввела плату за въезд через границу с Россией и Белоруссией
Ints Kalnins/Reuters

В Латвии с 15 октября начала действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на латвийском сайте Государственного таможенного комитета Латвии.

Введение платной электронной очереди мотивировано повышением безопасности пересечения границы и предотвращением образования транспортных заторов. Новая система будет действовать на пограничных пунктах «Гребнева», «Терехова» и «Патерниеки».

Согласно установленным правилам, водители должны заранее зарегистрироваться в онлайн-системе бронирования перед прибытием на границу, указав пункт пропуска, дату, время и тип очереди. Стоимость бронирования для одного транспортного средства составляет €9,3.

Регистрация в электронной очереди открылась 1 октября. С 15 октября пересечение латвийской границы в порядке живой очереди будет недоступно.

14 октября председатель Госдумы (ГД) РФ Вячеслав Володин заявил, что россияне в прибалтийских государствах терпят унижения и гонения, ГД сделает все, чтобы их защитить.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.

