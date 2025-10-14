Володин заявил, что ГД сделает все для защиты россиян в Прибалтике

Граждане РФ в прибалтийских государствах терпят унижения и гонения, Госдума (ГД) сделает все, чтобы их защитить. Такое заявление сделал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании, пишет РИА Новости.

«Люди пенсионного возраста, те, кто уехал в прибалтийские страны по распределениям, кто родился в прибалтийских странах, но при этом для себя сохранили русский язык как родной. Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами, иначе их не назовешь, и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения», — сказал Володин.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Верховному комиссару ООН по правам человека, что готовящаяся высылка россиян из Латвии нарушает права человека. Она призвала сделать все возможное для того, чтобы «прекратить беззаконные, безнравственные действия».

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.