В Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии

Песков: граждане РФ могут вернуться на Родину и построить жизнь здесь

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал возможную депортацию граждан РФ из Латвии.

13 октября истекает срок, до которого Латвию должны покинуть более 800 россиян, не подтвердивших свое знание латышского языка и не прошедших обязательную проверку службы безопасности.

«Если это граждане России, <...> [они] могут вернуться на свою родину, в Россию. И построить свою жизнь здесь», — прокомментировал ситуацию Песков.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

13 октября Telegram-канал Sport Baza сообщал, что хоккеисты и тренеры латвийских любительских хоккейных клубов Priedaine и Ķekava Clappers устроили массовую драку из-за того, что представителям Ķekava Clappers не понравилось, что их соперники используют русский язык.

Ранее в ООН прокомментировали запрет русского языка в школах Латвии.