На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Трамп близок к «историческому решению» по Tomahawk

Kyiv Post: Трамп близок к историческому решению о поставке Tomahawk Украине
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на «осведомленные источники».

Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

По данным собеседников газеты, «гамбит» рассчитан не только на укрепление обороноспособности Украины, но и на то, чтобы заставить «нерешительных европейских союзников», особенно Германию, «последовать примеру» США в отношении вопроса ракетами Taurus.

«Возможная поставка ВМС США знакового оружия с дальностью действия 1550 миль знаменует собой существенный сдвиг в политике США, который Трамп рассматривает как необходимый катализатор для прекращения колебаний Европы», — говорится в тексте.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами