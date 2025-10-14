На Украине заявили, что Трамп близок к «историческому решению» по Tomahawk

Kyiv Post: Трамп близок к историческому решению о поставке Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на «осведомленные источники».

Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

По данным собеседников газеты, «гамбит» рассчитан не только на укрепление обороноспособности Украины, но и на то, чтобы заставить «нерешительных европейских союзников», особенно Германию, «последовать примеру» США в отношении вопроса ракетами Taurus.

«Возможная поставка ВМС США знакового оружия с дальностью действия 1550 миль знаменует собой существенный сдвиг в политике США, который Трамп рассматривает как необходимый катализатор для прекращения колебаний Европы», — говорится в тексте.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.