Губернатор Иркутской области решил возглавить региональное правительство

Кобзев совместит должности губернатора и главы правительства Иркутской области
close
Алексей Дружинин/РИА» Новости»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на сессии Законодательного собрания, объявил о своем решении возглавить кабинет министров региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области в Telegram-канале.

По словам Кобзева, в ближайшее время в Устав региона будут внесены изменения, предусматривающие совмещение должностей губернатора и главы кабинета министров. Он выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать централизации оперативного управления, а также позволит избежать разночтений в принятии решений.

«Региону как никогда нужны наши единство, твердость и сплоченность», — подчеркнул Кобзев.

В начале сентября в РФ состоялся Единый день голосования, в рамках которого в 81 регионе страны прошли выборы разных уровней. В том числе в 20 российских субъектах состоялись прямые выборы губернаторов.

В Иркутской области победил Игорь Кобзев, набравший 60,79% голосов. Он официально возглавляет регион с 18 сентября 2020 года, в период с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года Кобзев занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области.

Ранее в Татарстане назначили нового министра здравоохранения.

