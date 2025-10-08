В Татарстане назначили нового министра здравоохранения

Главой министерства здравоохранения Татарстана официально назначили Альмира Абашева, который с июня 2025 года исполнял обязанности руководителя ведомства. Указ о назначении подписал президент республики Рустам Минниханов.

После выборов главы Татарстана 14 сентября 2025 года министерство здравоохранения оставалось единственным ведомством без постоянного руководителя. Кадровые изменения в правительстве региона проходили в прошлом месяце.

По установленным правилам, кандидатура руководителя регионального минздрава согласовывается в Министерстве здравоохранения РФ после получения письма от главы субъекта. По результатам рассмотрения документов и при необходимости личного собеседования ведомство принимает решение о согласовании или отказе в нём.

Альмир Абашев занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Татарстана с апреля 2019 года. До него ведомством с 2023 года руководил Марсель Миннуллин.

