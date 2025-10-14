Мэр Одессы, лишенный гражданства Украины, отказался уходить с поста

Мэр Одессы Геннадий Труханов, лишенный украинского гражданства, заявил, что останется на посту, пока решение о прекращении его полномочий не примет горсовет. Об этом он заявил на своей странице в Telegram-канале.

«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принят к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении на Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный общиной городской голова», - написал Труханов в Telegram-канале.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Накануне мэр Одессы сообщал, что его могут лишить статуса гражданина Украины из-за якобы наличия российского гражданства. Он подчеркнул, что документальные подтверждения обратного есть как у России, так и у Украины.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.