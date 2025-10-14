На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе могут создать военную администрацию на фоне ситуации с мэром

Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос возможного создания в Одессе военной городской администрации. Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, размещенной на его сайте.

По словам украинского лидера, подобные решения должны приниматься с подачи властей региона.

«До сих пор соответствующие представления не вносились. Учитывая изложенное, мною отправлены письма главнокомандующему (Вооруженными силами Украины Александру) Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации (Олегу) Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования», — заявил президент.

Как сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на источники, Зеленский создаст в Одессе военную городскую администрацию и назначит ее руководителем главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

24 сентября на сайте президента Украины была опубликована петиция с требованием создать в Одессе военную администрацию, поскольку действующие власти города якобы не справляются с обязанностями по обеспечению безопасности в условиях военного положения. Соответствующее обращение набрало необходимые для его рассмотрения 25 тыс. голосов.

14 октября Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ранее на Западе признали, что Зеленский и узкий круг его доверенных лиц сосредоточили власть на Украине в своих руках.

