Мэр Одессы ответил на слухи о российском гражданстве

Мэр Одессы Труханов заявил, что у него нет российского гражданства
Денис Петров/РИА «Новости»

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал возникшие на днях слухи о том, что у него есть гражданство РФ. В своем Telegram-канале он назвал такие сообщения лживыми.

«Российского гражданства у меня никогда не было и нет на сегодняшний день. Более того — с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины», — заявил Труханов.

По его словам, тема о якобы наличии у него иностранного гражданства «всплывает» раз в несколько лет, но распространители подобных слухов никогда не подкрепляют свои слова доказательствами. В то же время документальные подтверждения обратного существуют как у России, так и у Украины, подчеркнул Труханов.

Мэр также назвал главным доказательством отсутствия связей с РФ то, что он возглавляет украинский город-миллионник, а значит — прошел все возможные проверки, в том числе на наличие гражданства другого государства.

В июне во время акции, посвященной сносу памятника русскому поэту Александру Пушкину, Труханов публично поспорил с украинским военнослужащим. Градоначальник отказался считать поэта «адептом русского мира» и задал военному вопрос, почему тот не на передовой.

Ранее жительница Одессы рассказала о нищете из-за действий украинских властей.

