Мэр Одессы будет судиться с Зеленским из-за лишения гражданства

Мэр Одессы Труханов подаст в суд на украинские власти из-за лишения гражданства
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Мэр Одессы Геннадий Труханов планирует судиться с украинскими властями из-за того, что его лишили статуса гражданина Украины. Об этом политик заявил в беседе с телеканалом «Общественное».

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — высказался градоначальник.

14 октября ведущая украинского телемарафона, сославшись на источники в офисе президента Украины, заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства страны.

Накануне мэр Одессы заявлял, что его могут лишить статуса гражданина Украины из-за якобы наличия российского гражданства. Он подчеркнул, что документальные подтверждения обратного есть как у России, так и у Украины.

Градоначальник также предположил, что его просто хотят убрать из политического пространства Украины.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.

