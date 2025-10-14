На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский подтвердил, что вскоре введет в Одессе военную администрацию

Зеленский заявил, что назначит главу военной администрации Одессы
true
true
true

Власти Украины назначат в Одессе военную администрацию на фоне скандала с мэром города Геннадием Трухановым, которого лишили гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. <...> Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — написал Зеленский.

14 октября президент Украины лишил Труханова гражданства. Позднее украинские спецслужбы заявили, что это произошло из-за якобы наличия у мэра Одессы статуса гражданина России. В своем вечернем посте Зеленский косвенно касается этой темы, когда благодарит СБУ за «противодействие российским агентурным сетям».

Сам Труханов отверг наличие у него российского гражданства и пообещал подать в суд на украинские власти. Кроме того, он заявил, что не уйдет с поста, пока соответствующее решение не примет городской совет Одессы.

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский попробует изменить мышление Трампа.

