Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом в эфире заявила ведущая украинского телемарафона, ссылаясь на источники в администрации главы государства, сообщает ТАСС.

«Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова — городского главу Одессы <...>. Соответствующие указы подписаны», — сказала журналистка.

14 октября Труханов сообщил, что в случае лишения украинского гражданства он будет обжаловать решение в судебном порядке.

Также он высказал мнение о том, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.

Накануне Труханов заявил, что у него нет российского гражданства. Он также отметил, что с 2018 года в России внесен в санкционные списки как гражданин Украины. По словам мэра, тема о якобы наличии у него иностранного гражданства «всплывает» раз в несколько лет, но распространители подобных слухов никогда не подкрепляют свои слова доказательствами. В то же время документальные подтверждения обратного существуют как у России, так и у Украины.

Ранее мэр Одессы заявил, что город не является русским.