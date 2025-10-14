В Британии заявили, что Зеленский попробует изменить мышление Трампа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе предстоящего визита в США на встречу с Дональдом Трампом придется использовать свои актерские способности, чтобы попытаться повлиять на позицию американского лидера в отношении России. Об этом в эфире Sky News заявил аналитик Майкл Кларк.

По его оценке, одной из целей визита станет попытка выяснить, какое оружие Украина может приобрести у США. Кроме того, считает Кларк, главной целью станет попытка Зеленского воспользоваться своими в данный момент хорошими отношениями с Трампом, чтобы изменить его позицию к России и ее лидеру Владимиру Путину.

Аналитик заявил, что Зеленскому придется использовать свои актерские способности, чтобы «попытаться трансформировать мышление Трампа».

Владимир Зеленский подтвердил в понедельник вечером предстоящую встречу с Дональдом Трампом. Он сказал, что поделился с президентом США своим «видением» того, сколько ракет Tomahawk понадобится Украине. Киев считает, что Дональд Трамп как никогда близок к поставке ракет, но в то же время президент США ясно дал понять, что он еще не пришел к какому-либо решению.

