На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Зеленский попробует изменить мышление Трампа

Аналитик Кларк: Зеленскому придется применить талант актера для влияния на Трампа
true
true
true
close
Al Drago/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе предстоящего визита в США на встречу с Дональдом Трампом придется использовать свои актерские способности, чтобы попытаться повлиять на позицию американского лидера в отношении России. Об этом в эфире Sky News заявил аналитик Майкл Кларк.

По его оценке, одной из целей визита станет попытка выяснить, какое оружие Украина может приобрести у США. Кроме того, считает Кларк, главной целью станет попытка Зеленского воспользоваться своими в данный момент хорошими отношениями с Трампом, чтобы изменить его позицию к России и ее лидеру Владимиру Путину.

Аналитик заявил, что Зеленскому придется использовать свои актерские способности, чтобы «попытаться трансформировать мышление Трампа».

Владимир Зеленский подтвердил в понедельник вечером предстоящую встречу с Дональдом Трампом. Он сказал, что поделился с президентом США своим «видением» того, сколько ракет Tomahawk понадобится Украине. Киев считает, что Дональд Трамп как никогда близок к поставке ракет, но в то же время президент США ясно дал понять, что он еще не пришел к какому-либо решению.

Ранее Россию призвали не терять статус опасного «медведя» в глазах Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами