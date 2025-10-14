Кремль анонсировал совещание Путина с членами правительства

Президент России Владимир Путин проведет 15 октября очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, основной темой встречи станет дорожное строительство. С докладом по этой теме выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В Кремле подчеркнули, что кроме главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

23 сентября Хуснуллин уже делал доклад президенту России по вводу и ремонту дорог. По его словам, результаты работы по этим направлениям в 2025 году опережали показатели 2024 года на 21%.

В частности, он рассказал об открытии завершающего участка трассы, соединяющей Санкт-Петербург с Екатеринбургом, а также о расширении трассы «Россия», которая простирается от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Кроме того, по словам вице-премьера, в рамках работ по коридору «Север - Юг» в 2025 году удалось дойти до Мариуполя и дальше. По его словам, там планируется создание полноценной четырехполосной дороги до Азовского кольца.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы построят новую платную дорогу.