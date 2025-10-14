На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новую платную дорогу построят на западе Москвы

На западе Москвы появится новая платная автодорога
torgi.gov.ru

Власти Москвы опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что 18,6-километровая трасса со скоростью движения 120 км/ч соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Её планируют построить за 4 года.

По предварительным данным, стоимость объекта составит 77,5 млрд рублей. Это будет пятая платная трасса в городе.

До этого РИА Новости сообщило, что новый тариф с 13 октября начал действовать на Московском скоростном диаметре (МСД) в будни в часы пиковой загруженности.

«Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, проиндексирована на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок», — сообщает агентство.

Несмотря на нововведения проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Что касается стоимости транзитного проезда в размере 950 рублей, то она не изменится.

Ранее в Москве пробки достигли девяти баллов.

