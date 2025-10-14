Новую платную дорогу построят на западе Москвы

Власти Москвы опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что 18,6-километровая трасса со скоростью движения 120 км/ч соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Её планируют построить за 4 года.

По предварительным данным, стоимость объекта составит 77,5 млрд рублей. Это будет пятая платная трасса в городе.

До этого РИА Новости сообщило, что новый тариф с 13 октября начал действовать на Московском скоростном диаметре (МСД) в будни в часы пиковой загруженности.

«Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, проиндексирована на 3 рубля - с 7 до 10 рублей за участок», — сообщает агентство.

Несмотря на нововведения проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Что касается стоимости транзитного проезда в размере 950 рублей, то она не изменится.

Ранее в Москве пробки достигли девяти баллов.