Мэр Одессы пообещал «отстаивать свое честное имя» в случае лишения гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в случае лишения гражданства Украины он будет обжаловать решение в судебном порядке. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя», — сказал чиновник.

Также Труханов высказал мнение о том, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни.

До этого градоначальник сказал, что у него нет российского гражданства. Он также отметил, что с 2018 года в России внесен в санкционные списки как гражданин Украины. По его словам, тема о якобы наличии у него иностранного гражданства «всплывает» раз в несколько лет, но распространители подобных слухов никогда не подкрепляют свои слова доказательствами. В то же время документальные подтверждения обратного существуют как у России, так и у Украины.

Мэр также назвал главным доказательством отсутствия связей с РФ то, что он возглавляет украинский город-миллионник, а значит — прошел все возможные проверки, в том числе на наличие гражданства другого государства.

