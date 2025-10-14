Медведев рассказал о самом главном для россиян сейчас

Медведев: самое главное для всех россиян в настоящий момент — победа

Самое главное для всех без исключения россиян сегодня — это победа. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Третьего Всероссийского форуме Женского движения «Женщины, созидающее будущее», передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что является главным. Главное для всех нас - и для женщин, для всех семей - это победа», — сказал политик.

Мероприятие проходит во вторник, 14 октября, на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с РФ воюют фактически все страны НАТО.

Также в ходе мероприятия Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

Ранее в США заявили, что Путин побеждает в «третьей мировой войне».