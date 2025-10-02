Путин: ответ России на милитаризацию Европы будет убедительным

Ответ России на милитаризацию Европы будет весьма убедительным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По словам главы государства, если те или иные страны хотят «потягаться с Россией», пусть попробуют.

1 октября британская газета The Guardian писала, что у ЕС нет шансов стать высокоэффективной военной организацией. Отмечалось, что Евросоюз – это «мирный проект», который невозможно превратить в военный.

В ЕС нет скорости принятия решений, что является ключевым отрицательным фактором с точки зрения военных, отмечала The Guardian.

В мае стало известно, что Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

Через него Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

