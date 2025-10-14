Союз пациентов России обратился к Путину по системе ОМС

Всероссийский союз пациентов обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав скорректировать законопроект, согласно которому главы регионов получат возможность передать полномочия страховых медорганизаций территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС). С письмом ознакомился РБК.

Отмечается, что это же письмо организация также направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву.

Законопроект разработан Минздравом. Он вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании» и является «спутником» к проекту бюджета фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. Оба документа внесены в Госдуму в конце сентября текущего года.

Союз пациентов подчеркивает, что нововведения приведут к удалению из системы ОМС страховых организаций, которые «полностью являются ориентированными на права пациентов».

«Фонды обязательного медицинского страхования выполняют важные функции, но функционал страховых медицинских организаций они выполнить не смогут, что очевидно в связи с их ведомственной̆ принадлежностью и отсутствием мотивации и конкуренции», — говорится в письме.

По мнению Союза пациентов, от изменений в системе ОМС пострадают люди, которым требуется высокотехнологичная медпомощь — например, при онкологии. Именно в таких случаях, как указали в письме, нужна поддержка страхового представителя по сопровождению и разрешению конфликтов.

Кроме того, предложенные изменения, считает Союз, сделают неравным положение пациентов в разных субъектах РФ, поскольку где-то сохранится работа страховых организаций, а где-то она перейдет к территориальным фондам.

Ранее в Госдуме объяснили смысл отмены бесплатного ОМС для неработающих россиян.